La súper lujosa fiesta de Día del Padre que Kylie Jenner organizó para honrar a Travis Scott

Un regalo que pondrá la piel de gallina.

Kylie Jenner mostró los lujosos regalos que le dio a Travis Scott el 21 de junio, un día después del Día del Padre de 2021. La magnate de Keeping Up With the Kardashians ha provocado rumores de romance al reunirse con el padre de su hija de 3 años Stormi Webster un año después de su separación.

Kylie compartió adorablemente un dulce tributo a Travis el domingo 20 de junio. "Feliz día del padre @travisscott [emoji de corazón blanco]", escribió Kylie en Instagram. "Un día no es suficiente para honrar al padre que eres. Somos muy bendecidos de tenerte... [emoji de corazón blanco]".