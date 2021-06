Olivia Wilde reacciona a varias preguntas sobre Harry Styles

Cuando se trata de preguntarle a Olivia Wilde sobre su rumorado romance con Harry Styles, no esperes que diga demasiado.

La directora de Booksmart aterrizó recientemente en LAX después de supuestamente pasar unos meses en Londres con la cantante de Sign of the Times y visitar a sus dos hijos, Otis de 6 años y Daisy de 4, a quienes comparte ex Jason Sudeikis. Sin embargo, cuando los paparazzi le preguntaron sobre sus pensamientos sobre el futuro de Harry en la actuación, ella se mantuvo bastante callada.

Después de agradecerle a un fotógrafo por alabarla como una cineasta talentosa, esto naturalmente lo llevó a hacer una pregunta muy crucial, ya que ella tiene la experiencia para dar una pequeña suposición: ¿Harry tiene un Oscar en su futuro?