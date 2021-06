¡El personaje de Pol Granch en Élite realmente sí existe!

Continuó: "Esas desafortunadas afirmaciones se hicieron hace 7 años desde la cuenta de un chico inmaduro e inexperto con el que, en el presente, no me identifico en absoluto, ni comparto uno solo de esos mensajes y el trasfondo tan grave que tienen, del que yo no era consciente en ningún momento. La edad no es excusa para justificar el herir los sentimientos de otro ser humano y por esta razón hoy quiero pedir disculpas y mostrar mi arrepentimiento a todo aquel al que haya herido con los comentarios de un chaval inconsciente.

Terminó: "Hoy he crecido y madurado y mi único objetivo es seguir aprendiendo, trabajar para poder compartir mi música y afrontar nuevos retos profesionales con la mayor humildad y deseo de hacer las cosas lo mejor que sepa".