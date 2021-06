Meadow, la hija de Paul Walker, mantiene viva la memoria del actor asistiendo al estreno de F9

Frazer Harrison/Getty Images

Naturalmente, los fanáticos se han estado preguntando si Meadow seguirá los pasos de su padre y aparecerá en la décima película de Rápidos y Furiosos.

Hablando en Daily Pop de E! esta semana, Vin mantuvo los labios sellados pero no dio una respuesta definitiva de "no". "No descartaría nada", dijo con cuidado. "Simplemente déjame, sin darte todos los secretos de Fast 10. Digamos que no hay nada descartado".

El actor de Guardianes de la Galaxia también reflexionó sobre la pérdida de su viejo amigo, Paul Walker. "Cuando ocurrió la tragedia en 2013, dejamos de filmar Furious 7 durante unos cinco meses porque estábamos pensando en lo que íbamos a hacer, mientras estábamos de luto", compartió Vin en Daily Pop. "Y el estudio aceptó una decisión audaz, que fue permitir que el personaje existiera en nuestra mitología".

El director Justin Lin señaló en el estreno del viernes que él siempre quiere asegurarse de que la memoria de Paul sea honrada en la pantalla.

Han pasado 20 años desde que debutó la primera película, Rápidos y Furiosos.