Mira por qué la audición de John Cena para F9 fue un proceso particularmente único

"No me ofrecieron el papel", comparte John en un clip exclusivo de la entrevista. "En realidad fue como, 'Oye, a Vin Diesel le gustaría hablar contigo', y no tenía idea de qué se trataba. Y conocí a Vin en su centro de entrenamiento, que fue asombroso por decir lo menos, y solo hablamos. Hablamos como dos humanos durante un poco menos de dos horas. Y luego, al final, tomó un pequeño video para las redes sociales".

John explicó que, en lugar de que Vin le dijera lo que necesitaría saber antes de unirse a una franquicia tan masiva, Vin estaba evaluando su pasión por lo que representan los proyectos.