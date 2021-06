Kylie Jenner explica por qué Travis Scott nunca apareció en KUWTK

Craig Barritt/Getty Images for The New School

Sobre elegir mantener su embarazo en secreto, la estrella de KUWTK señaló en la reunión que ya había compartido gran parte de su vida con el mundo. Su edad, 20 en ese momento, también fue un factor. "Yo también era muy joven cuando quedé embarazada y fue mucho para mí personalmente", explicó. "No sabía cómo iba a llevar eso al público también y tengo, ya sabes, las opiniones de todos. Creo que era algo que tenía que vivir por mi cuenta". Si bien el resto del mundo pudo haber estado en la oscuridad, Khloé Kardashian reveló que no era un secreto entre la familia y los amigos de Kylie, diciendo, "Fue muy feliz en nuestra vida privada".