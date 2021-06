Las condiciones de Benjamín Vicuña para que sus hijos aparezcan en el reality show de Pampita

La modelo se encuentra grabando un programa que mostrará el nacimiento de su nueva hija.

Carolina Pampita Ardohain está en las últimas etapas de su embarazo junto a su esposo Roberto García Moritán, y además está en plenas grabaciones de su reality show.

"Estoy feliz porque me acompañan a todos lados, me encanta porque me va a quedar un recuerdo de esta etapa maravillosa de la vida. Además, le va a permitir a la gente conocer un poquito en la intimidad. Va a ser un reality personal, de todas las cosas que hago en el día, trabajos, proyectos propios, y la maternidad, por supuesto, porque es algo que está presente durante todo el día, y la pareja", explicó la modelo en una entrevista con el medio argentino Teleshow.