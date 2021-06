Kim Kardashian admite que el gran éxito de KUWTK pudo deberse a su famoso video sexual

Kim Kardashian puede negarse a ser definida por su pasado, pero sabe que es imposible huir de él.

La estrella de E! no dejó nada sobre la mesa cuando Andy Cohen abordó el tema de su video sexual de 2002 con su entonces novio Ray J durante la primera parte de la reunión de Keeping Up With the Kardashians el 17 de junio.

"¿Crees que el programa habría tenido un gran éxito inicial sin la publicidad que rodeaba el video sexual?" preguntó Andy, a lo que Kim respondió, "Mirando hacia atrás, probablemente no".