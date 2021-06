Michael Cimino de Love, Victor recibió amenazas de muerte por su personaje gay

Él también tuvo que soportar el odio cerca de casa. "Recibí algunos comentarios homofóbicos. Esperaba que eso sucediera", dijo. "Sin embargo, no lo esperaba de los miembros de mi propia familia".

A pesar de todo, él ha seguido dejando clara su posición de aliado. "No hay nada de malo en ser gay. Esa ignorancia es a menudo algo que se ha transmitido de generaciones anteriores", dijo. "Siempre me acerco a eso [diciendo], 'Estas son personas normales que están luchando y no deberían tener que luchar'".