El mensaje de cumpleaños de Jennifer Aniston para Courteney Cox demuestra que son las mejores amigas

Al compartir una foto más reciente del ambas, ella agregó, "¿Quién te ama bebé?"

A través de todos sus altibajos a lo largo de los años, las coprotagonistas de Friends han demostrado una y otra vez que siempre están ahí la una para la otra.

"No hay absolutamente ningún juicio en la corte. Nunca te sentirás regañado. Ella es extremadamente justa, ridículamente leal y ferozmente cariñosa", le dijo Aniston a la revista More en 2014, y agregó, "He dormido mucho en su habitación de invitados. Sin decir demasiado de mis cosas privadas, todo lo que puedo decir es que ella ha estado ahí para mí en las buenas y en las malas".