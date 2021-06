Se filtran detalles sobre la futura boda de Belinda y Christian Nodal

"... a los dos meses de novios yo ya me quería casar con ella, porque es la persona más especial para mí, es un ángel que me salvó la vida, me ha enseñado mucho, me ha hecho crecer como hombre, para mí es la mejor mujer que existe", dijo Nodal en entrevista para Despierta América recientemente.

Asimismo, en otra entrevista, el cantante aseguró que sólo tiene los ojos puestos en el presente y su futuro a lado de Belinda, por eso decidió hacer la gran pregunta en el momento indicado: