Kim Kardashian revela el conmovedor regalo que está preparando para North West

"¡Mi primer bebé, North, hoy tiene 8 años!", escribió la estrella de Keeping Up With The Kardashians como título de la publicación de Instagram del 15 de junio. "North, un día verás todos estos mensajes impresos para ti en los libros que estoy haciendo para ti y espero que sientas el amor porque traes tanto amor y alegría a todas nuestras vidas. ¡Eres la persona más tonta, la más estilosa, las más creativa que sabe exactamente lo que quiere en la vida! ¡Nunca conocí a alguien como tú!"