Las Kardashian-Jenner califican sus mejores respuestas descaradas en KUWTK

Si algo aprendimos en los últimos 15 años es… ¡No te metas con las Kar-Jenner!

Las respuestas más atrevidas y dramáticos en la historia de Keeping Up With the Kardashians están volviendo a ser el centro de atención una vez más.

En la primera reunión de KUWTK, el presentador Andy Cohen le hace a la familia Kardashian-Jenner las preguntas más difíciles después de que el exitoso reality de E! llegara a su fin después de 20 temporadas. El impactante final reveló actualizaciones de estado para Khloé Kardashian y Tristan Thompson, Kourtney Kardashian y Scott Disick, y mostró que Kim Kardashian decidió terminar su matrimonio con Kanye West.