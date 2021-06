El papá de Meghan Markle habla de Lili y lanza unas duras acusaciones contra Oprah

Thomas también dijo que pensaba que la serie documental sobre salud mental de Apple TV + de Harry y Oprah, The Me You Can't See, en la que el Duque detalla las luchas de su esposa y también critica su educación real en una entrevista en solitario, es una "trampa".

"Creo que se está dando una palmada en la espalda y está ganando mucho dinero con esto", dijo. "Creo que Harry está en una posición en la que dice cosas que nunca podrá retractarse... No estoy atacando a Oprah, pero realmente creo que Oprah se está aprovechando de Harry".