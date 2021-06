Kanye West dejó de seguir a TODAS las Kardashian en Twitter

"Siento que he trabajado tan duro en la vida para lograr todo lo que quería y he estado a la altura de mis expectativas y he logrado 10 veces más de lo que pensaba que era humanamente posible, pero no tengo con quien compartir esa vida", compartió en una conversación con la matriarca del clan Kar-Jenner.

Y agregó, "¿Me voy a sentar aquí y pensar, 'Está bien, ¿mis hijos me satisfacen y estoy bien'? Nunca pensé que estaba sola. Solo pensé que eso estaba totalmente bien, puedo tener a mis hijos. Mi esposo se muda de un estado a otro. Simplemente estoy en este viaje con él y estaba bien con eso"

"Y luego, después de cumplir 40 años este año, me di cuenta de que no, no quiero un esposo que viva en un estado completamente diferente", dijo Kardashian.