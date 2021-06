Sarah Jessica Parker volvió al famoso apartamento de Carrie Bradshaw

And Just Like That... está cada vez más cerca.

Sarah Jessica Parker no pudo evitar preguntarse cómo terminó en la casa de Carrie Bradshaw la noche antes de que comenzara la producción del revival de Sex and the City.

La actriz de 56 años compartió fotos en Instagram el jueves, 10 de junio, que tomó cuando un paseo nocturno por el vecindario West Village de la ciudad de Nueva York la llevó al edificio de apartamentos que se usaba como exterior para la morada de su personaje.