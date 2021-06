Así fue cómo inició el romance casual de Kanye West e Irina Shayk

En cuanto a lo que siente por él y Shayk, quien comparte a su hija Lea de 4 años con su ex Bradley Cooper, una fuente le dijo a E! News, "Kim ha escuchado los rumores sobre Kanye e Irina Shayk y no le importa en absoluto". Como dijo la fuente, "Si no afecta a sus hijos, entonces no le importa si Kanye tiene citas".