Khloé Kardashian se sincera y revela si quisiera casarse nuevamente

Koko está mirando hacia el futuro.

En este clip del final de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian y Tristan Thompson discuten sus próximos pasos, especialmente con las vacaciones de navidad acercándose rápidamente. Esta conversación surge después de que la magnate de Good American reflexiona sobre lo que quiere de su futuro.

"Espero tener un hermano para True", informa Khloé a la cámara. "Pero también, no me siento incompleto si no lo tengo".