Kanye West e Irina Shayk desatan rumores de romance con un viaje de cumpleaños a Francia

"Ellos se estaban tomando fotos el uno al otro y a las esculturas", le dijo un testigo a E! News. "Se veían increíblemente felices y relajados. Eran solo ellos y algunos amigos".

El avistamiento se produce solo un día después de que Kanye celebrara su cumpleaños 44. Y aunque no haya pasado el día apagando velas con sus antiguos familiares Kar-Jenner, ellos lo colmaron de amor. Mientras Khloé Kardashian lo aclamó como su "hermano de por vida", Kim declaró, "te amo de por vida".

La nota puede haber sido una sorpresa para los fanáticos que han visto a la madre de cuatro niños luchar con su divorcio en Keeping Up with the Kardashians.