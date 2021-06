Kourtney Kardashian y Travis Barker no se quitaron las manos de encima durante su última salida

Además, Kourtney y Addison tienen un vínculo como ningún otro. Apenas el mes pasado, la cantante de Obsessed habló sobre cómo Kourt la ayudó a sobrellevar la fama.

"Kourtney se ha convertido en una buena amiga", dijo la sensación de las redes sociales en un video de TikTok. "Ella me ha incluido en muchas cosas y me ha brindado un gran apoyo para navegar a través de algunas de las nuevas experiencias que estoy teniendo".

Addison le dijo previamente a E! News por qué ha significado tanto tener a Kourtney y su famosa familia a su lado.

"Tuve un momento increíble pasando tiempo con Kourtney y conociendo a la familia", explicó la influencer de 20 años en agosto pasado. "Todos son personas tan cariñosas que se preocupan genuinamente el uno por el otro. Eso me inspira continuamente. Todos tienen un vínculo tan increíble que siempre he valorado en mi familia, así que realmente me hace amarlos aún más como personas porque no todo el mundo puede ver cada segundo".