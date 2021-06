Lisa Kudrow olvidó cómo tocar Smelly Cat pero lo recordó con este truco moderno

La estrella de Booksmart explicó que nunca toca la guitarra en su vida personal, por lo que esencialmente no había tocado el instrumento desde que la popular comedia de NBC terminó en 2004 después de 10 temporadas. Por esa razón, se dio cuenta de que estaba bastante confundida con los acordes de Smelly Cat después de que le informaron que tendría que tocarla en la reunión con el cantante de Born This Way.

"Eso fue genial", dijo Lisa sobre cómo formar equipo con Gaga. "Estaba realmente nerviosa cuando escuché eso por primera vez. Y luego me preparé, me di cuenta de que tenía que aprender Smelly Cat nuevamente. Afiné mi guitarra y luego me di cuenta de que no conozco los acordes".