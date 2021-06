Jennifer Aniston se burla de esta icónica pieza de vestuario de Rachel en Friends

Hasta las más fashionistas de la TV cometen errores…

El personaje de Friends de Jennifer Aniston, Rachel Green, era conocido como un creador de tendencias, pero es posible que un look particular de ella no haya resistido la prueba del tiempo.

La estrella de The Morning Show, de 52 años, acudió a su historia de Instagram el jueves, 3 de junio, para compartir una caricatura del New Yorker del número actual de la revista. En la imagen, una mujer mira una blusa sin mangas con escote alto y exclama, "¡Para qué época del año eres!"