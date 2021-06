Las acciones legales que Michelle Salas podría tomar contra Luis Miguel, La Serie

Luego de estallar contra la ficción de Netflix, ¿qué puede hacer Michelle Salas legalmente?

La noche este miércoles, se publicaron declaraciones de la influencer a la revista Hola!...

"Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y de mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta".