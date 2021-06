Mira la nueva casa que Leonardo DiCaprio compró por 7.1 millones de dólares

En 2018, DiCaprio pagó 4.9 millones por una mansión de 1926 también en el área de Los Feliz, ubicada a dos millas de distancia de esta, según muestran los registros inmobiliarios. El actor de Wolf of Wall Street compró la casa, anteriormente propiedad del músico Moby, para su padre, George DiCaprio, su madrastra Peggy Ann Farra y su sobrina, Normandie, informó The New York Post.