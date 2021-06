La medida de Khloé Kardashian ante la mujer que alega haber tenido un hijo de Tristan Thompson

"Khloé obviamente se enoja cuando se difunden rumores de que Tristan es infiel, pero el polvo se ha asentado un poco y todavía están juntos", comparte la fuente en exclusiva y agrega que Khloé cree que Tristan le fue "fiel".

La pareja, que comparte a su hija de 3 años, True Thompson, "sigue siendo una pareja y Khloé apoya a Tristan", agrega la fuente.

Además, el informante explica que la estrella de Keeping Up With the Kardashians y el jugador de los Boston Celtics todavía están enfocados en expandir su familia para darle un "hermano para True". "Esperan darle a True un hermanito, pero en última instancia quieren un bebé sano".

Pero a medida que la pareja continúa planificando su futuro juntos, todavía están considerando las acusaciones pasadas de que Tristan engendró un hijo con Kimberly Alexander.

En enero de 2020, Tristan se sometió a una prueba de paternidad, que determinó que no era el padre del hijo de Kimberly.

De acuerdo con una carta de cese y desistimiento enviada por Khloe y Tristan en mayo, y obtenida por E! News.

Kimberly solicitó una segunda prueba y Tristan accedió a hacerlo, siempre que la prueba fuera realizada por un laboratorio acreditado por la AABB.

En una declaración a E! News en ese momento, Kimberly afirmó que no confiaba en los resultados de la prueba porque el laboratorio estaba "asociado con Kardashian".

Kimberly continuó discutiendo sus afirmaciones públicamente en las redes sociales, lo que provocó la carta de cese y desistimiento de mayo de 2020 en la que el abogado Marty Singer escribió...

Exigimos que cese y desista de inmediato de difamar a mis clientes en las redes sociales (independientemente de si las cuentas son públicas o están designadas como 'privadas') y en otros lugares. También exigimos que elimine de inmediato todas y cada una de sus publicaciones escandalosas y dañinas sobre mis clientes.

Singer presentó una denuncia por difamación y exigió un juicio con jurado contra Kimberly en nombre de Tristan el 18 de mayo de 2020.

El caso aún está en curso.

Desde entonces, Kimberly ha seguido alegando que Tristan es el padre de su hijo.

Más recientemente, afirmó que Khloe le envió un mensaje directo en Instagram, compartiendo capturas de pantalla de sus supuestas comunicaciones sobre Tristan en su plataforma.

Sin embargo, Kimberly admitió más tarde que fabricó las fotos, como se describe en una carta de cese y desistimiento enviada a Kimberly por el abogado Kym Goldman en nombre de Khloe y obtenida por E! News del 2 de junio.

La carta dice: "Pusiste en su boca palabras que ella nunca dijo y que no diría. Fingiste todo el asunto. Y ahora lo has admitido públicamente".

Goldman también preguntó por qué Kimberly está "acosando" a Khloe cuando su hijo "no fue concebido durante la relación de Khloe y Tristan".

"Khloé no está involucrada en la demanda del Sr. Thompson", advirtió Goldman en el cese y desistimiento.

Sin embargo, es posible que pronto tenga una demanda por difamación en tu contra si no cesas de inmediato y desistas de difamarla y retratarla bajo una luz falsa ofensiva