Rachel Bilson y Melinda Clarke responden a los “confusos” comentarios de Mischa Barton sobre The O.C.

Videos relacionados : Rachel Bilson da su opinión sobre un posible reboot de “The O.C.”

"Estaba realmente triste porque me iba porque era como mi familia", recordó Mischa hablando con E! News. "Pero, también hubo algunas cosas que no fueron tan geniales y estaría mintiendo si dijera que no me sentí un poco aliviada de que iba a salir de esa situación. Por las razones que sean, años después, ciertas personas, cuando me ven del programa, están muy emocionados de verme y solo recuerdan los buenos momentos. Así que es un poco complicado cómo nos sentimos todos al respecto. Era joven, pero estaba emocionada de intentar y llegar a hacer cosas nuevas también, y no sabía si podría seguir manejando el estrés de ese entorno en el que me metieron".