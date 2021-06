Matthew Perry y Molly Hurwitz terminan 7 meses después de comprometerse

En respuesta a los comentarios de algunos espectadores sobre la aparición de Matthew en la reunión, Ben Winston, quien dirigió el proyecto, le dijo al podcast TV's Top Five de The Hollywood Reporter que no creía que la estrella estuviera lidiando actualmente con ningún problema de salud. Anteriormente, Matthew se mostró abierto sobre su lucha contra el abuso de sustancias a lo largo de los años.

"La gente a veces puede ser cruel", compartió Ben durante el podcast del 24 de mayo. "Ojalá no lo fueran. Me encantó trabajar con él. Es un hombre brillantemente divertido, y pensé que tenía algunas frases geniales en el programa".