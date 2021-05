Born To Fashion, el reality show de modelos trans, llega a Latinoamérica

Además, Universal+ ofrece en un solo lugar el envidiable catálogo de contenido de programación de E! Entertainment, Telemundo Internacional, Universal TV, Studio Universal, y SYFY. Los suscriptores de TV Paga en Latinoamérica podrán disfrutar de este nuevo hogar de entretenimiento con una selección de contenido imperdible desde todas las temporadas completadas de ¨Keeping Up With The Kardashians¨ hasta las series del aclamado productor, Dick Wolf, incluidas ¨Chicago Fire¨, ¨Chicago Med¨ y ¨Chicago PD¨, así como las temporadas más recientes de ¨Law & Order SVU¨ y mucho más.