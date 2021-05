Kourtney Kardashian y Travis Barker comprueban que tienen un romance de cuento de hadas

Efectivamente, este es un romance de cuento de hadas.

Kourtney Kardashian está compartió algunas fotos nuevas y dulces de su reciente cita en Disneyland con su novio Travis Barker y sus hijos. La estrella de Keeping Up With the Kardashians y el rockero blink-182 visitaron Disneyland en Anaheim, California con sus familias el 20 de mayo y no tuvieron reparos en ponerse cariñosos mientras recorrían el parque.

En una galería de fotos de Instagram del jueves 27 de mayo, se ve a Kourtney y Travis tomados de la mano mientras caminan fuera de la atracción It's a Small World. Los tortolitos también se tomaron de la mano mientras montaban un carrusel mágico y se mantuvieron cerca en una tercera instantánea.