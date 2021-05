La prometedora unión de Milly con Juhn, Lyanno, Lary Over y Farruko

En abril, Milly lanzó "No Te Enamores (Alan Walker Remix)" junto a Farruko, Jay Wheeler, Nio García, Amenazzy y el DJ noruego multiplatino, Alan Walker. Con esta canción, Milly aportó un nivel de musicalidad sin precedentes al remix con un barítono sedoso y letras indelebles. En 2020, lanzó la canción original "No Te Enamores" con mucha fanfarria y poco después reclutó a los grandes de la industria Farruko, Nio García, Jay Wheeler y Amenazzy para "No Te Enamores Remix", que ha acumulado más de 138 millones de vistas en YouTube y acumuló más de 140 millones de reproducciones combinadas. El intérprete y artista también ha experimentado un éxito adicional con sus otras canciones "Ella Baila" con Menor Menor, "Maldita" con Josephlee y Ankhal, "Lucifer", "Así" con Lary Over, Tayl G y Menor Menor, "Hoy" y "Es Normal" junto con Dalex, Lary Over, Sharo Towers y Menor Menor. Milly continuará lanzando nueva música en 2021 bajo Carbon Fiber Music.