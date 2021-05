Tienes que ver la nueva foto de Channing Tatum desnudo… Créenos, ¡te gustará!

La última selfie de Channing Tatum debería venir con una etiqueta de advertencia.

El actor de 41 años demostró una vez más que no es tímido ante las cámaras cuando se desnudó para una foto súper candente en el set de su nueva película Lost City of D. "Ya sabes que cuando estás en el tráiler de maquillaje… desnudo hasta el c*lo sosteniendo una toalla sobre tu paquete estás a punto de hacer algo en el set para lo que tendrás que preparar a tu mamá antes de que vea la película", escribió Tatum en su Instagram Story, agregando un emoji de diablo. "Y sí, me estoy flexionando tan fuerte que me dio un calambre".