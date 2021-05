Jacky Guzmán se identifica con Kylie Jenner

Conversamos con la presentadora e influencer panameña sobre el impacto que han tenido las Kardashians en la cultura pop.

Keeping Up With The Kardashians, el reality show que enamoró a la audiencia mundial y que convirtió a las integrantes de la familia Kardashian en iconos pop globales, está llegando a su fin, por lo que decidimos revisar con diferentes personalidades de la región el impacto que ellas consideran que ha tenido el show.

Jacky Guzmán, nominada como Influencer Latino del 2020 en los E! People's Choice Awards, nos comentó su perspectiva del reality y de la popular familia, encontrando algunas similitudes entre alguna de la vivencia, específicamente de Kylie Jenner y ella misma.