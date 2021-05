Martin Bashir defiende su entrevista con la princesa Diana: “Nunca quise dañarla”

La investigación encontró que Martin usó extractos bancarios falsificados, que pretendían mostrar pagos en la cuenta del exjefe de seguridad del hermano de Diana, así como en la de dos ex miembros de la casa real, para convencer al hermano de la princesa de presentar al periodista y a la royal.

"Obviamente lo lamento, estuvo mal", dijo Martin a The Times. "Pero no tuvo relación con nada. No tuvo relación con [Diana], no tuvo relación con la entrevista".

Él agregó que, a pesar de lo expresado en el informe de la investigación, los extractos bancarios falsificados se hicieron después de que él ya había desarrollado una relación con Diana, no antes. El periodista dijo que "lamenta profundamente" mostrárselos a su hermano y agregó que nunca se los mostró a la princesa.