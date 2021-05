¡Luisana Lopilato volvió a ser Mía Colucci!

Si quieres saber cómo luce la Mia Colucci argentina hoy en día... ¡Mírala en el video de arriba!

El 8 de octubre de 2019, fecha denominada como "Día Internacional de Erreway", Luisana Lopilato desató euforia al publicar fotos retro. Horas más tarde aclaró: "No chicos, no se emocionen que no volvemos jaja. Besos los quiero"