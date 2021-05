La condición que Alejandra Guzmán le habría puesto a Frida Sofía para terminar su disputa

Hace unos días, en entrevista para Ventaneando, Pablo Moctezuma, padre de la modelo, reveló:

"Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad, (Alejandra) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija"