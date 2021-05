Miss México, Andrea Meza, fue coronada Miss Universo 2021

Durante la ronda de declaraciones finales, se le pidió a Miss México que abordara el tema de los cambios en los estándares de belleza. "Vivimos en una sociedad cada vez más avanzada y a medida que hemos avanzado como sociedad, hemos avanzado con los estereotipos", compartió. "Hoy en día, la belleza no es solo la forma en que nos vemos. Para mí, la belleza irradia no solo en nuestro espíritu, sino en nuestro corazón y en la forma en que nos comportamos. Nunca permitas que alguien te diga que no eres valioso".

Y solo minutos antes, Miss México también enfrentó la ronda final de preguntas donde se le pidió que compartiera cómo habría manejado la pandemia de COVID-19.