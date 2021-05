El príncipe Harry explica por qué no quiere criar a sus hijos como el príncipe Carlos lo crio a él

"No hay culpa. No creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente cuando se trata de la crianza de los hijos, si he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres habían sufrido, me voy a asegurar de romper ese ciclo para no transmitirlo básicamente", dijo Harry.

Actualmente, Harry es el orgulloso padre de Archie Harrison Mountbatten-Windsor junto a la ex estrella de Suits, y además, muy pronto ambos celebrarán la llegada de su segundo retoño, una bebita.