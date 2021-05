Kourtney Kardashian le tatuó un “te amo” a Travis Barker

Kourtney Kardashian tiene un nuevo trabajo: tatuadora.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians se puso un par de guantes negros y tomó una máquina de tatuajes para hacerle a su novio Travis Barker su tatuaje más reciente. Aunque aparentemente esta es la primera vez que Kourt le hace un tatuaje a alguien, Travis dijo que ella es la "mejor tatuadora" en su Instagram Story.

Él compartió una foto de la tinta fresca en su Instagram, revelando las palabras "I love you" escritas con tinta negra en su brazo.