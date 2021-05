Sophie Turner estalla contra los paparazzi por fotografiar a su hija Willa sin su permiso

No se metan con Sophie Turner, ella es una mamá muy protectora.

La estrella de Game of Thrones acudió a su Instagram Story con un video muy sincero, que luego decidió eliminar, donde ella aparece dirigiéndose a los paparazzi después de que se publicaran en línea fotos de ella con su hija Willa de 10 meses.

"Me acabo de despertar", comenzó su mensaje en el clip. "Creo que ayer algunos paparazzi lograron tomar una foto de mi hija y yo, y solo quiero decir que la razón por la que no publico fotos de mi hija y me aseguro de que podemos evitar a los paparazzi a toda costa es porque explícitamente no quiero que esas fotos estén ahí afuera".