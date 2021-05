Esto es lo que sigue para Jennifer Lopez y Ben Affleck luego de retomar su romance

Instagram

Pero, como buen mejor amigo, el actor se negó a divulgar más detalles sobre la situación, es decir, si sabía algo para empezar.

"No hay suficiente licor en el mundo para que me hagas decir algo sobre eso", compartió. "Los acabo de escuchar, chicos. Estaba sentado aquí esperando salir en la televisión... Es la primera vez que escuché al respecto".

En cuanto a A-Rod, la ex estrella de los Yankees ha escuchado todo sobre el reencuentro de su ex prometida con Ben, y no parece muy complacido. Una fuente previamente le reveló a E! News, "A-Rod está sorprendido de que J.Lo haya seguido adelante".

Según la fuente, Alex todavía pensaba que él y Jen "podrían hacerlo funcionar y volver a conectarse", pero claramente, Jen es una mujer en demanda.