Sandra Oh se sincera sobre la posibilidad de regresar a Grey’s Anatomy

Oh, sin embargo, amaría que los fans de Cristina la siguieran a sus otros proyectos.

"Por favor, vengan conmigo a Killing Eve, a The Chair y a los otros proyectos, porque así es como también hemos avanzado, con toda la alegría", dijo. "Vengan a ver, entonces, los personajes que interpreto que están mucho más profundamente integrados en nuestra experiencia asiático-americana".

Oh dijo anteriormente en el podcast que en los primeros años de Grey's, la raza simplemente no se discutía porque no era "el estilo del programa". Ahora, es un tema importante de discusión mientras los médicos navegan por las desigualdades raciales que rodean la pandemia y la brutalidad policial. Pero cuando Oh todavía estaba en el programa, ni siquiera podía convertir una "broma realmente buena" sobre "jugar la carta POC" en un episodio.

"No era el momento", dijo. "Simplemente no era el momento, y no era la parte del programa, así que no era nada en lo que realmente me concentrara".

Ahora, Oh está decidida a asegurarse de que todos sus personajes reflejen la experiencia asiático-americana.