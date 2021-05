Esto es lo que piensa Matt Damon sobre la reunión de Ben Affleck y Jennifer Lopez

Pero parece que el ex prometido de Lopez, Alex Rodríguez, no puede decir lo mismo. Después de anunciar su separación oficial hace casi un mes, el ex profesional del béisbol está "entristecido" por el reencuentro de Lopez con el ganador del Oscar, según le dijo una fuente a E! News.

"A-Rod está sorprendido de que J.Lo haya seguido adelante", dijo el informante. "Realmente pensó que serían capaces de hacerlo funcionar y volver a conectarse. Él se ha estado acercando a J.Lo para tratar de reunirse con ella y ella ha sido muy cortante con él".

"Ella no está interesada en reavivar nada con A-Rod", dijo la fuente, "y ya está".