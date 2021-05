Así, China Suárez desmiente ruptura con Benjamin Vicuña

La actriz viajó a Miami cuando el chileno regresó a Buenos Aires, y obviamente, los rumores volaron.

La actriz argentina Eugenia "China" Suárez apareció este martes en el programa de farándula argentino Gente desmintiendo los rumores que circulan de una ruptura amorosa con Benjamín Vicuña.

"No estoy separada. Ni crisis ni nada. No, me enteré de lo que me indican porque me escribieron varias amigas, pero no, esta vez no."