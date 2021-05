Tom Cruise devuelve sus Globos de Oro a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood continúa recibiendo críticas por su falta de diversidad. En respuesta, NBC anunció que no emitirá la premiación de 2022.

Según reportes, Tom Cruise ha devuelto sus tres estatuas del Globo de Oro a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, luego de la indignación en contra de los organizadores de la entrega de premios.

Varios medios informan que Cruise, de 58 años, devolvió sus trofeos al mejor actor por Jerry Maguire, el trofeo al mejor actor por Born on the Fourth of July y el trofeo al mejor actor de reparto por Magnolia.