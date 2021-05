Kaley Cuoco sugiere que una reunión de Big Bang Theory podría ocurrir antes de lo esperado

Instagram

"No pide mi aprobación. Muy grosero", bromeó la estrella de Charmed. "Lo gracioso de Karl es que no me lo preguntará, pero se emociona tanto como un niño para mostrármelo. Entonces, lo publicará e inmediatamente recibiré un mensaje de texto, reviso mi Instagram y estoy como, 'Oh Dios, ¿qué pusiste ahora?' No puede mantenerlo en secreto".

Además de sus nuevos proyectos de televisión y de establecerse en casa, Kaley se mantiene ocupada con un nuevo trabajo orientado a la salud, como embajadora de la línea de suplementos "Future is Female" de OLLY.

Como ella dijo, "Cuando se acercaron, yo dije, 'Dios mío, esto es perfecto', así que siento que puedo ser auténtica con lo que digo y realmente siento que funcionan de una manera muy sutil, que es lo que me encanta... Estoy súper orgullosa de gritarlo, porque los he usado casi todos, y realmente creo que funcionan, lo cual es muy bueno".

Ahora está usando su plataforma para promocionar la última vitamina probiótica de la marca para mujeres, llamada "Happy Hoo-Ha!" durante una época en la que la salud y el bienestar sexual de las mujeres todavía pueden ser un tema "tabú" para algunas.

"Odio la palabra celebridad, pero... si alguien me va a escuchar porque puedo usar mi voz para el bien, [es importante] mostrar, especialmente a otras mujeres, que la mitad de nosotros en el planeta tenemos que lidiar con todas esas cosas", compartió. "Hay tantos temas que están, como, fuera de los límites ahora, y es muy triste. Siento que el mundo está cambiando". Ella aseguró, "me siento mejor al tomarlos y hay una diferencia".