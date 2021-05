Hilary Duff revela lo que realmente llevó al revival de Lizzie McGuire al olvido

Si bien la noticia fue ciertamente decepcionante, Hilary, quien protagonizará la próxima producción de Hulu How I Met Your Father, un spin-off de la comedia How I Met Your Mother, le dijo a The Jess Cagle Show que la experiencia de filmar, incluso por un rato, fue gratificante.

"Fue hermoso revivirlo eso incluso durante tres semanas de mi vida, porque, ya sabes, hubo un momento en mi vida en el que no podía soportar a Lizzie McGuire", explicó. "Y yo estaba como, 'No quiero volver a escuchar ese nombre nunca más'. Y ahora que tengo mi edad, digo, la amo. Ella es, ya sabes, aquí es donde todo comenzó para mí. Ella soy yo y yo soy ella".