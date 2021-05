Josh Duhamel comparte una nueva actualización sobre el estado actual de Jennifer Lopez

Josh continuó, "Hacía mucho calor y estábamos huyendo de estos piratas y de estas personas que tomaron la boda. Yo estoy como si acabara de salir de un río la mitad del tiempo en esta película, estoy completamente empapado y sudorosa, y ella es simplemente hermosa a lo largo de la película. Así que no estoy seguro de que nos veamos como la pareja perfecta la mitad del tiempo porque yo soy un desastre sudoroso, y ella, bueno, J.Lo".

Como insinuó, la estrella de When in Rome no se unió al elenco de Shotgun Wedding hasta hace poco. Armie Hammer estaba listo para interpretar el papel antes de retirarse en enero en medio de las consecuencias de su escándalo en las redes sociales.