¿Realmente hay un cameo de Beyoncé en Selena: La Serie?

Y de acuerdo con una entrevista que hizo la cantante de Formation con MTV Tr3s en 2007, la reunión transcurrió rápidamente ya que Beyoncé aún no había alcanzado el estatus de estrella.

"De hecho, conocí a Selena en el centro comercial Galleria en Houston, pero no hablé mucho con ella porque no era una celebridad", compartió. "La vi, la saludé y me fui".

En la escena, la madre de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson, y su hermana menor Solange Knowles también hacen apariciones (aunque ninguna ha confirmado haber estado ahí aún).