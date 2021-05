Mira el primer adelanto de Kim Kardashian en la película de Paw Patrol

Kim Kardashian está expandiendo su imperio… a los cachorros animados.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians presta su característica voz a la muy esperada nueva película infantil Paw Patrol: The Movie basada en la exitosa serie animada. Kim se une a un elenco de estrellas que incluye a Randall Park, Yara Shahidi, Dax Shepard, Tyler Perry y Jimmy Kimmel en la película de dibujos animados centrada en perros.