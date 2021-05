¡Así es cómo Lily Collins da inicio a la segunda temporada de Emily in Paris!

¡Míralos en el video de arriba!

"Es un honor estar asociada con un proyecto que brindó a las personas el alivio que tanto necesitaban durante un momento difícil en el que todos buscaban una razón para sonreír y reír", dijo Lily en un comunicado. "Interpretar a Emily no solo me enseñó más sobre mí, sino también sobre el mundo que me rodea. No podría estar más feliz de estar de regreso en París para la temporada 2, para ampliar esas lecciones, seguir creciendo y aprender aún más sobre esta hermosa ciudad y todo su carácter con Emily".